Канцлер Австрии заболел COVID-19

Канцлер Австрии заболел COVID-192
- 8.01.2022, 15:10
- 1,378
Симптомов у него нет.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом. Инфицирование подтвердилось после двух положительных ПЦР-тестов. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает APA.
Канцлер, предположительно, заразился от сотрудника службы безопасности, с которым контактировал 5 января. Сейчас он отправился на карантин и работает из дома. Симптомы болезни у Нехаммера не проявляются. Кроме того, в канцелярии сообщили, что глава правительства трижды делал прививку от коронавируса.
Как сообщает агентство со ссылкой на представителя канцлера, пока неясно, заразился ли он штаммом Омикрон.
Жена и дети главы правительства сдали отрицательные ПЦР-тесты.