Канцлер Австрии заболел COVID-19 2 8.01.2022, 15:10

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Симптомов у него нет.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом. Инфицирование подтвердилось после двух положительных ПЦР-тестов. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает APA.

Канцлер, предположительно, заразился от сотрудника службы безопасности, с которым контактировал 5 января. Сейчас он отправился на карантин и работает из дома. Симптомы болезни у Нехаммера не проявляются. Кроме того, в канцелярии сообщили, что глава правительства трижды делал прививку от коронавируса.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя канцлера, пока неясно, заразился ли он штаммом Омикрон.

Жена и дети главы правительства сдали отрицательные ПЦР-тесты.

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