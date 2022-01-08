На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса 8.01.2022, 20:18

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Вирусолог назвал его «дельтакрон».

Группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса "дельтакрон" — гибрид "дельты" и "омикрона". Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис, его цитирует газета Cyprus Times (перевод — ria.ru).

По словам ученого, его команда изучила 25 образцов штамма, взятых у пациентов. В результате они нашли вариант, в котором сочетались некоторые мутации "дельты" и "омикрона".

Как отметил Костриккис, у этого научного достижения Университета Кипра есть клиническое значение, которое можно будет использовать в дальнейшем.

Он добавил, что сейчас Кипр находится на пике новой волны пандемии, но с понедельника начнется снижение эпидемиологической кривой, а в ближайшие три недели успокоится волна "омикрона".

В свою очередь, министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что "дельтакрон" не вызывает озабоченности у властей.

"У нас нет никакого беспокойства, поскольку это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в нашей стране", — пояснил он во время посещения центра вакцинации детей; об этом сообщило Кипрское агентство новостей CNA.

Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же, как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".

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