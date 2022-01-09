Революция в Казахстане: воскресенье, 9 января (Онлайн) 1 9.01.2022, 9:59

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(Обновляется) Повстанцы оказывают упорное сопротивление силовикам.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы. 6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

Сайт Charter97.org в онлайн-режиме следил за развитием событий в Казахстане.

9.32 Российские военные фактически оккупировали Байконур. По улицам города ездит бронетехника РФ.

8.42 Повстанцы в Алматы оказывают ожесточенное сопротивление силовикам. Власти города признали, что не могут с ними справиться. Об этом сообщил заммэра Алматы Ержан Бабакумаров.

Повстанцы "оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Есть вспышки ожесточенного сопротивления", - сказал Бабакумаров.

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