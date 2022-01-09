Обнаружен новый штамм коронавируса, который назвали «Дельтакрон» 4 9.01.2022, 10:05

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Фото: Getty Images

Что о нем известно?

На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон". Об этом 8 января сообщило издание Cyprus Mail.

Доктор Леонтиос Кострикис, возглавляющий группу ученых лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, рассказал, что "Дельтакрон" уже обнаружили у 25 пациентов на Кипре, 11 из них находятся в больнице, а 14 проходят лечение амбулаторно.

"Дельтакрон" имеет генетическое происхождение варианта "Дельта" вместе с некоторыми мутациями "Омикрона", сообщил Кострикис.

По его словам, "Дельтакрон" не был идентифицирован больше нигде в мире, поэтому это открытие может представлять глобальный интерес, пишет Cyprus Mail.

Ученый рассказал, что 25 образцов "Дельтакрона" были переданы в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, обеспечивающая открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV-2), что сделает их доступными для мирового научного сообщества, отмечает издание.

При этом Кострикис подчеркнул, что еще рано предсказывать, сможет ли "Дельтакрон" превзойти "Дельту" и "Омикрон".

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