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Андрей Суздальцев: Вот так рухнет режим Лукашенко

  • 9.01.2022, 19:58
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Андрей Суздальцев: Вот так рухнет режим Лукашенко

Событие на Немиге — знаковое.

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал видео обрушения моста на Немиге в Минске.

Вот так и рухнет авторитарно-олигархический режим А. Лукашенко. Ночью…», — пишет Андрей Суздальцев.

В ночь с 7 на 8 января в центре Минска произошло ЧП, которое чудом обошлось без жертв: у станции метро «Немига», недалеко от Дворца Спорта, обрушилась одна из пешеходных секций моста. Судя по видео, один из случайных прохожих был в нескольких секундах от придавливания бетоном – пронесло.

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