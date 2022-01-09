Андрей Суздальцев: Вот так рухнет режим Лукашенко 9.01.2022, 19:58

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Событие на Немиге — знаковое.

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал видео обрушения моста на Немиге в Минске.

Вот так и рухнет авторитарно-олигархический режим А. Лукашенко. Ночью…», — пишет Андрей Суздальцев.

В ночь с 7 на 8 января в центре Минска произошло ЧП, которое чудом обошлось без жертв: у станции метро «Немига», недалеко от Дворца Спорта, обрушилась одна из пешеходных секций моста. Судя по видео, один из случайных прохожих был в нескольких секундах от придавливания бетоном – пронесло.

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