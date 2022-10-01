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Охлобыстин разразился безумной речью на концерте в Москве

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  • 1.10.2022, 8:44
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Охлобыстин разразился безумной речью на концерте в Москве

Алкоголь или что-то более тяжелое?

Ультраправый монархист и империалист Иван Охлобыстин выступил в Москве на ура-патриотическом концерте, посвященном аннексии Россией территории Украины. Он разразится шокирующей речью, в которой угрожал войной всему миру.

Отрывок доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Актер назвал имперскую, захватническую войну против Украины «священной». Он также угрожал кровопролитием всему миру, оправдывая собственную кровожадность, в том числе, религией.

«Существует такое древнерусское междометие «гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей! Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной чистоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!» - орал на концерте Охлобыстин.

Показательна реакция публики. Тысячи россиян, пришедших на этот концерт, поддерживали маргинала и его безумные речи аплодисментами и одобрительными криками.

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