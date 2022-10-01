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Российские солдаты боятся, что против них будут воевать Сталлоне и Шварценеггер

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  • 1.10.2022, 10:29
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Российские солдаты боятся, что против них будут воевать Сталлоне и Шварценеггер

В офисе президента Украины показали перехват.

Российские солдаты, воюющие против Украины, на полном серьезе боятся звезд голливудских боевиков.

Соответствующий перехват обнародовал вечером 30 сентября советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE».

С его слов, в перехват попала реакция российских военнослужащих на новость о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО. Некоторых это повергло в панику.

«Я знаешь, чего боюсь? (...) Хоть бы американцы не догадались, не собрали опять этих вояк: Сталлоне, Арнольда (Шварценеггера - ред.), этого орешка крепкого (Брюса Уиллиса - ред.), кого там еще… Сейчас додумаются собрать! То нам точно конец… Я не знаю, Майкл Дуглас вроде в России тут. Не знаю, может, хоть он за нас пойдет. Еще шанс какой-то будет», - говорил в перехвате российский вояка.

С Майклом Дугласом, к слову, россиянин сильно просчитался. На красной дорожке SAG Awards 2022 актер появился с желто-голубым акцентом в костюме, однозначно выступил в поддержку Украины.

Арестович, комментируя перехват, высказал уверенность, что в высшем руководстве России находятся люди с аналогичными страхами и уровнем умственного развития. «Вот оно геополитическое мышление… По некоторым данным, это один из членов Совета Федерации общался с другим членом Совета Федерации. А мы перехватили. По всем решениям, которые они принимают, понятно, что там ровно такой уровень мышления», - пошутил представитель ОП.

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