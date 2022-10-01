Илон Маск показал робота-гуманоида Optimus, который станцевал перед присутствующими 1 1.10.2022, 11:26

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В ходе ночной презентации Tesla AI Day 2022, которую глава компании Илон Маск формально назвал мероприятием для привлечения талантливых кадров, на сцене в Пало-Альто появились поочередно два прототипа человекоподобного робота Optimus, условно относящиеся к разным поколениям. В серийном исполнении такие роботы смогут выпускаться миллионными тиражами и предлагаться по цене менее $20 000, как убежден глава Tesla.

Подобное заявление тем более амбициозно, если учесть, что сейчас стоимость человекоподобных роботов превышает $100 000 в самом лучшем случае. Илон Маск заявил, что нынешние человекоподобные роботы конкурирующих марок «лишены мозга», а Optimus должен стать «предельно способным роботом», поскольку будет управляться системой искусственного интеллекта, которую Tesla сейчас оттачивает на примере системы автоматического управления электромобилями.

Первый прототип, участвовавший в презентации и лишенный внешних панелей корпуса, мог самостоятельно передвигаться по сцене на двух ногах и махать руками в такт музыке, хотя Маск в итоге и признался, что робот впервые прошелся по поверхности без страхующих опор именно во время презентации. Было заметно, как Илон Маск волнуется по поводу способности робота самостоятельно уйти вглубь сцены, глава компании даже смущенно пояснил, что его коллеги не хотели допустить падения прототипа лицом вниз. По словам Маска, прототип робота первого поколения использовал исполнительные механизмы стороннего производства, но прототип второго поколения уже получил исполнительные механизмы собственной разработки Tesla.

Второй прототип, представленный публике, был доставлен на сцену при помощи тележки, пока он не может ходить самостоятельно, но Маск пообещал, что робот научится этому через несколько недель. Особенностью второго прототипа была не только более презентабельная внешность, но и наличие кистей рук, по своим пропорциям напоминающих человеческие. Подвешенный на опоре робот делал движения не только руками и головой, но и ногами. По словам Маска, данный прототип достаточно близок к серийному варианту с точки зрения степеней свободы движения. В идеале Tesla постарается создать робота, руки которого имеют 27 степеней свободы, а тело — около 28 против более чем 200 у человека.

Перед разработчиками Tesla сейчас стоит задача усовершенствовать манипуляторы, чтобы робот смог выполнять многие задания, позволяющие ему заменить человека в определенных сферах деятельности. Было также продемонстрировано видео, где робот первого поколения поливает цветы в офисе, переносит коробки и поднимает металлические бруски на предприятии в Калифорнии, где производятся электромобили Tesla. При этом за спиной прототипа виднелся страховочный трос, предотвращающий его падение.

Перед инженерами компании также поставлена задача создать батарею, которая помещалась бы в корпус робота и позволяла бы ему за счет достижения емкости 2,3 кВт·ч работать целый день без подзарядки при номинальном напряжении 52 В. Массу робота планируется удержать в пределах 73 кг. Из других особенностей были упомянуты усилия специалистов Tesla по оптимизации конструкции робота в ходе виртуальных краш-тестов, имитирующих падение робота лицом вниз. Инженеры добились, чтобы при этом конструкция и основные датчики и приводы робота не страдали и он сохранял работоспособность. В торсе робота также расположен бортовой компьютер на базе фирменного процессора Tesla с высокой степенью интеграции и поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi и LTE. Специалисты Tesla также рассказали на мероприятии об особенностях разработки суставов, конечностей и электромеханических приводов робота, а также алгоритмов управления.

По традиции, Илон Маск не смог обойти стороной утопические рассуждения о светлом будущем, в которое все человечество приведут подобные роботы. По его словам, выпускаемые миллионами штук роботы Tesla помогут построить общество изобилия, в котором не будет бедности. При этом публичный характер капитала Tesla позволяет обществу контролировать деятельность компании, как убежден ее глава. «Если я сойду с ума, вы сможете меня уволить. Это важно. Возможно, я не сошел с ума», — пояснил Илон Маск. Он также добавил, что на посту Tesla не может делать все, что ему захочется, даже если такое мнение бытует.

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