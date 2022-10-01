«Российские военные, вы окружены»: ВСУ предлагают гарнизону Лимана сдаться 18 1.10.2022, 11:31

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Украинские военные показали кадры из «котла».

Украинские защитники показали текущую ситуацию в Лимане, где произошло оперативное окружение войск РФ.

Ролик с передовой опубликовало «Радио Свобода».

На отснятых бойцами кадрах украинские силы продвигаются лесополосами, а на фоне звучит запись с призывом к врагу сдаваться в плен.

«Военнослужащие ВС РФ, Силы обороны Украины захватили Лиман, дальнейшее сопротивление не имеет смысла - вы окружены... Помните, своей власти вы не нужны, для них вы - пушечное мясо, вы нужны своим родным дома», - говорит голос на записи.

Российским войскам посоветовали выйти на ближайшую дорогу или населенный пункт, сложить оружие и дождаться представителей Вооруженных сил Украины с поднятыми руками и сдаться в плен.

Также бойцы ВСУ показали брошенную россиянами военную технику.

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