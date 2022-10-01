закрыть
1 октября 2022, суббота, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Российские военные, вы окружены»: ВСУ предлагают гарнизону Лимана сдаться

18
  • 1.10.2022, 11:31
  • 21,288
«Российские военные, вы окружены»: ВСУ предлагают гарнизону Лимана сдаться

Украинские военные показали кадры из «котла».

Украинские защитники показали текущую ситуацию в Лимане, где произошло оперативное окружение войск РФ.

Ролик с передовой опубликовало «Радио Свобода».

На отснятых бойцами кадрах украинские силы продвигаются лесополосами, а на фоне звучит запись с призывом к врагу сдаваться в плен.

«Военнослужащие ВС РФ, Силы обороны Украины захватили Лиман, дальнейшее сопротивление не имеет смысла - вы окружены... Помните, своей власти вы не нужны, для них вы - пушечное мясо, вы нужны своим родным дома», - говорит голос на записи.

Российским войскам посоветовали выйти на ближайшую дорогу или населенный пункт, сложить оружие и дождаться представителей Вооруженных сил Украины с поднятыми руками и сдаться в плен.

Также бойцы ВСУ показали брошенную россиянами военную технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип