В Каховском районе на базе оккупантов прогремел мощный взрыв

В Каховском районе на базе оккупантов прогремел мощный взрыв5
- 1.10.2022, 13:29
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Местные жители сообщают о масштабном пожаре.
Во временно оккупированном Таврийске Каховского района утром 1 октября прогремел взрыв. Над городом поднимается дым и слышна детонация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают местные жители, предварительно удар пришелся по складу оккупантов. Сейчас там сильный пожар и слышна детонация.
Официальных подтверждений относительно уничтожения склада врага пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и РСЗО «Град», а также поразили логистические центры россиян.