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В Каховском районе на базе оккупантов прогремел мощный взрыв

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  • 1.10.2022, 13:29
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В Каховском районе на базе оккупантов прогремел мощный взрыв

Местные жители сообщают о масштабном пожаре.

Во временно оккупированном Таврийске Каховского района утром 1 октября прогремел взрыв. Над городом поднимается дым и слышна детонация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, предварительно удар пришелся по складу оккупантов. Сейчас там сильный пожар и слышна детонация.

Официальных подтверждений относительно уничтожения склада врага пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и РСЗО «Град», а также поразили логистические центры россиян.

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