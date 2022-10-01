Исследование: Пандемия COVID-19 изменила черты личности молодых людей 1.10.2022, 15:54

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Более взрослые участники не показали статистически значимых изменений.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, ученые использовали данные 7109 американцев, которые проходили онлайн-опрос «Понимание Америки» (он ведется с 2014 года), пишет techinsider.

Первоначальные тесты в начале пандемии, с декабря 2019 года по март 2020 года, не выявили изменений по четырем чертам – экстраверсии, доброжелательности, добросовестности и открытости. В то же время были замечены небольшие изменения показателей нейротизма. Удивительно, но участники на самом деле стали менее невротичными.

Однако опросы, проведенные в 2021 и 2022 годах, дали совершенно другие результаты. Они показали, что участники стали значительно менее экстравертными, открытыми, добросовестными и доброжелательными. Это изменение было сильно заметно среди молодых людей (от 18 до 30 лет), в то время как более взрослые участники не показали статистически значимых изменений.

Сдвиг был больше заметен среди латиноамериканских респондентов, чем среди других этнических групп, но никаких других демографических вариаций не наблюдалось.

«Это изменение могло быть отчасти ответом на социальные потрясения в ответ на пандемию, которая обострилась в 2021 году. Сохраняющаяся неопределенность вокруг пандемии, особенно когда она затянулась уже второй год, а также снижение мобильности, возможно, побудили людей сузить свою деятельность и мировоззрение», – пишут ученые.

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