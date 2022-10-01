Лукашенко превратил Беларусь в военный плацдарм РФ

Лукашенко превратил Беларусь в военный плацдарм РФ1
- 1.10.2022, 16:58
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Белорусский диктатор занимается откровенными манипуляциями.
Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Telegram.
По информации Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций Вооруженных Сил, говорится в сообщении, 20 сентября из РФ в Минск прибыло 130 наемников частной военной компании «Лига» («Вагнера»), которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе.
На сегодняшний день на территории Беларуси находится около одной тысячи российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса «Искандер», три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.
По некоторым сообщениям, Лукашенко начал модернизацию железных дорог, чтобы у Беларуси была возможность в ноябре-декабре разместить до 120 тысяч мобилизованных российских солдат. Эту же информацию подтверждает Главное управление разведки МО Украины, сообщая, что Беларусь уже готовится встретить 20 тысяч мобилизованных из России.
Сам Лукашенко в свою очередь заявил, что «белорусы ни для кого не являлись источником опасности».
В ЦПД подчеркнули, что эти заявления являются откровенной манипуляцией.