Ученые: Человек достигает максимального интеллекта к 70 годам 12 1.10.2022, 20:31

3,110

С возрастом мы скорее принимаем правильные решения и меньше подвергаемся негативным эмоциям.

Директор медколледжа Университета Джорджа Вашингтона утверждает, что мозг пожилого человека гораздо более пластичен, чем принято считать. Не случайно среди людей за 60 много таких, кто только начал свою творческую деятельность, пишут росСМИ.

Конечно, мозг уже не так быстро работает, как в молодости. Однако он выигрывает в гибкости. Поэтому с возрастом мы скорее принимаем правильные решения и меньше подвергаемся негативным эмоциям. Со временем в головном мозге увеличивается количество миелина, достигая максимума в 60-80 лет. Это вещество способствует быстрому прохождению сигнала между нейронами. Возможно, поэтому пик интеллекта приходится приблизительно на 70 лет. Кроме того, после 60 лет человек может одновременно использовать два полушария. Это позволяет решать значительно более сложные задачи.

Профессор Мончи Ури из Монреальского университета считает, что мозг пожилого человека выбирает наименее энергоемкий путь, сокращая ненужные и оставляя только правильные варианты решения задачи. Было проведено исследование: проходя тесты, молодые люди много путались, в то время как те, кому за 60, принимали правильные решения.

Особенности работы мозга пожилого человека

1. Нейроны головного мозга не отмирают, как принято считать. Между ними просто пропадают связи, если человек не занимается умственным трудом.

2. Рассеянность и забывчивость появляются из-за переизбытка информации. Поэтому не нужно сосредотачиваться всю жизнь на ненужных мелочах.

3. Начиная с 60 лет человек при принятии решений использует одновременно не одно полушарие, как молодые люди, а оба.

Итак, вывод: если человек ведет здоровый образ жизни и имеет наполненную умственную деятельность, интеллектуальные способности не снижаются с возрастом, а только возрастают, достигая пика к 80-90 годам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».