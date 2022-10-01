закрыть
1 октября 2022, суббота, 22:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал, что сейчас происходит в Лимане

1
  • 1.10.2022, 21:39
  • 5,560
Зеленский рассказал, что сейчас происходит в Лимане

В городе уже нет и следа псевдореферендума.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 1 октября, подтвердил, в Лимане Донецкой области подняли украинский флаг, но там еще идут бои.

Глава государства отметил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а еще через неделю — станет еще больше.

«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа какого-то псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких „нестыковочек“ будет все больше и больше… Украина вернет свое и на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года», — подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип