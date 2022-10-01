Зеленский рассказал, что сейчас происходит в Лимане 1 1.10.2022, 21:39

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В городе уже нет и следа псевдореферендума.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 1 октября, подтвердил, в Лимане Донецкой области подняли украинский флаг, но там еще идут бои.

Глава государства отметил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а еще через неделю — станет еще больше.

«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа какого-то псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких „нестыковочек“ будет все больше и больше… Украина вернет свое и на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года», — подчеркнул он.

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