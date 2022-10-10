Глава ГПК Беларуси заволновался, что Украина взорвала погранмосты и заминировала дороги

Глава ГПК Беларуси заволновался, что Украина взорвала погранмосты и заминировала дороги15
- 10.10.2022, 8:45
- 8,574
Минск признался, что ВСУ готовятся к защите.
Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги.
«Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — заявил он.
По утверждению главы ГПК, с украинской стороны «выходят на границу не пограничники — территориальная оборона».
«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил он.
Судя по заявлениям Лаппо, ВСУ готовятся к обороне. Не понятно, почему это так волнует главу ГПК и о каком давлении идет речь.