Глава ГПК Беларуси заволновался, что Украина взорвала погранмосты и заминировала дороги 15 10.10.2022, 8:45

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Анатолий Лаппо

Минск признался, что ВСУ готовятся к защите.

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги.

«Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — заявил он.

По утверждению главы ГПК, с украинской стороны «выходят на границу не пограничники — территориальная оборона».

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил он.

Судя по заявлениям Лаппо, ВСУ готовятся к обороне. Не понятно, почему это так волнует главу ГПК и о каком давлении идет речь.

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