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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

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  • 10.10.2022, 13:20
  • 1,438
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премия присуждена за исследования финансовых кризисов.

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии шведского Риксбанка по экономики имени Альфреда Нобеля. Неофициально ее называют Нобелевской премией по экономике.

Ее удастоены экономисты Бен Бернанке, Дуглас Даймон и Филип Дибвиг за исследования банков и финансовых кризисов.

В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечается, что их работы значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов.

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