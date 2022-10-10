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Еврокомиссия предупредила Лукашенко

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  • 10.10.2022, 15:12
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Еврокомиссия предупредила Лукашенко

Брюссель отреагировал на последние заявления диктатора.

В Еврокомиссии призвали Лукашенко воздержаться от поддержки российской вооруженной агрессии против Украины. Такое заявление сделал 10 октября официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, пишет Reuters.

В Еврокомиссии, в частности, призвали официальный Минск немедленно запретить российским войскам использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

«Любые дальнейшие действия — в особенности непосредственное участие белорусских военных в этой войне вопреки воле большинства жителей Беларуси — будет встречено новыми и суровыми ограничительными мерами», — сказал Стано.

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