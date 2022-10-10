Еврокомиссия предупредила Лукашенко

Еврокомиссия предупредила Лукашенко9
- 10.10.2022, 15:12
- 11,994
Брюссель отреагировал на последние заявления диктатора.
В Еврокомиссии призвали Лукашенко воздержаться от поддержки российской вооруженной агрессии против Украины. Такое заявление сделал 10 октября официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, пишет Reuters.
В Еврокомиссии, в частности, призвали официальный Минск немедленно запретить российским войскам использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
«Любые дальнейшие действия — в особенности непосредственное участие белорусских военных в этой войне вопреки воле большинства жителей Беларуси — будет встречено новыми и суровыми ограничительными мерами», — сказал Стано.