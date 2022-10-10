Ученые: Птицы используют свое обоняние для навигации в пространстве 10.10.2022, 15:17

Свою гипотезу австралийские исследователи доказали на примере синиц.

Ученые из Института этологии имени Конрада Лоренца (Австрия) доказали, что птицы используют свое обоняние для того, чтобы ориентироваться на местности. Ранее считалось, что пернатые практически не используют этот орган чувств, пишет «Европульс».

Свою гипотезу исследователи доказали на примере синиц: они отловили несколько птиц, половине из которых смочили клюв составом, который на время лишил их обоняния.

Оказалось, что птицы, лишенные возможности улавливать запахи, хуже ориентируются даже в известных им местах. Так, этим синицам потребовалось значительно больше времени, чем обычно, чтобы вернуться к знакомой кормушке.

Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

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