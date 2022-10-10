Ученые нашли доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна 5 10.10.2022, 17:39

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100 миллионов лет назад на Энцеладе мог существовать океан.

Группа иностранных ученых вместе с геохимиком из Университета науки и технологий Китая Хао Цзихуа провели исследование, в результате которого обнаружили доказательства гипотезы о возможном существовании жизни на спутнике Сатурна Энцеладе, передает китайское агентство Xinhua.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна, который был открыт в 1789 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Его диаметр — около 500 км (примерно в 25 раз меньше, чем у Земли). Поверхность спутника покрыта льдом, так как температура там составляет в среднем — 200°С. На поверхности Энцелада довольно много трещин, благодаря чему ученые установили, что подо льдом есть океан.

Космический аппарат Cassini, который отправили в космос изучать Сатурн и его спутники, при помощи масс-спектрометра обнаружил обилие молекул водорода в струях воды, поднимающихся из трещин «тигровой полосы» на ледяной поверхности Энцелада. Также ученые обнаружили на спутнике и другие важные для возникновения жизни элементы — водород, азот, кислород и серу. Однако из-за отсутствия фосфора Энцелад считался необитаемым.

В этот раз исследователи создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада и предположили, что в нем может содержаться растворенный фосфор (фосфор — обязательный компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных).

«Океаническая вода на планете оказалась очень щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле», — заявил китайский ученый Хао Цзихуа. По его словам, в такой «содовой» среде фосфору из горных пород потребовалось бы около 100 тыс. лет, чтобы раствориться в океане.

По данным ученых, океан на Энцеладе мог существовать более 100 млн лет, из чего был сделан вывод, что горные породы спутника могли бы выделить за это время значительное количество фосфора в океан.

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