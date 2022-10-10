закрыть
10 октября 2022, понедельник, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Карбалевич: Белорусские войска могут вступить войну даже без согласия Лукашенко

14
  • 10.10.2022, 22:01
  • 18,926
Карбалевич: Белорусские войска могут вступить войну даже без согласия Лукашенко
Валерий Карбалевич

Политолог назвал условие.

Существует вероятность отправки белорусских войск на Украину для участия в войне без разрешения Александра Лукашенко, сообщил в беседе с news.ru политолог Валерий Карбалевич. По его словам, это может произойти в том случае, если объединенный контингент российско-белорусских войск на территории республики возглавит генерал РФ. Относительно боеспособности белорусской армии Карбалевич отметил, что «спортсмен проявляется только в поте соревнований».

Прозвучавшие заявления Лукашенко — это прямое следствие недавних переговоров с Путиным на неформальном саммите СНГ. Так, сейчас на территорию республики прибывают российские военнослужащие и начинает развертываться объединенная группировка Беларуси и России. Она предусмотрена двусторонними соглашениями, и в угрожающий период она начинает действовать под единым командованием. Встает вопрос, кто именно встанет у руля. Так как в случае принятия командования генералом из РФ белорусские войска могут быть задействованы в СВО даже без согласия высшего политического руководства республики, — заявил Карбалевич.

10 октября Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава диктатор сообщил на совещании по вопросам безопасности. По словам Лукашенко, формирование группировки началось и идет уже в течение двух дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов