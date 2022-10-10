Карбалевич: Белорусские войска могут вступить войну даже без согласия Лукашенко 14 10.10.2022, 22:01

18,926

Валерий Карбалевич

Политолог назвал условие.

Существует вероятность отправки белорусских войск на Украину для участия в войне без разрешения Александра Лукашенко, сообщил в беседе с news.ru политолог Валерий Карбалевич. По его словам, это может произойти в том случае, если объединенный контингент российско-белорусских войск на территории республики возглавит генерал РФ. Относительно боеспособности белорусской армии Карбалевич отметил, что «спортсмен проявляется только в поте соревнований».

Прозвучавшие заявления Лукашенко — это прямое следствие недавних переговоров с Путиным на неформальном саммите СНГ. Так, сейчас на территорию республики прибывают российские военнослужащие и начинает развертываться объединенная группировка Беларуси и России. Она предусмотрена двусторонними соглашениями, и в угрожающий период она начинает действовать под единым командованием. Встает вопрос, кто именно встанет у руля. Так как в случае принятия командования генералом из РФ белорусские войска могут быть задействованы в СВО даже без согласия высшего политического руководства республики, — заявил Карбалевич.

10 октября Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава диктатор сообщил на совещании по вопросам безопасности. По словам Лукашенко, формирование группировки началось и идет уже в течение двух дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».