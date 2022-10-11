В Беларуси запретили распоряжаться акциями еще двум компаниям с иностранным капиталом 1 11.10.2022, 7:56

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Постановление вступило в силу сегодня.

Правительство Беларуси внесло еще две компании в перечень предприятий, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Соответствующее постановление было опубликовано 11 октября на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень юридических лиц Беларуси, акционеры которых — иностранные юридические или физические лица «из иностранных государств, совершающих недружественные действия», попали две компании:

ООО «БелКомпонентс», доля в котором принадлежит компании Ingresso (Польша). В специализированных базах указано, что ООО «БелКомпонентс» была создана в марте 2022 года и занимается производством мебели;

ООО «МБайсикл», доля в котором принадлежит компании «НИЛТАСОФТ ЛИМИТЕД» (Кипр). В специализированных базах указано, что ООО «МБайсикл» занимается деятельностью в области компьютерного программирования.

Им «запрещается отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах», что в переводе на простой язык — распоряжаться акциями по своему усмотрению без разрешения белорусских властей. Акции блокируются на счетах «депо». Какие-то операции с ними возможны только с разрешения Минфина.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, в июле правительство ввело ограничения почти против 190 белорусских компаний с зарубежными акционерами. Этим фирмам запретили распоряжаться акциями без ведома властей. Среди них оказались, к примеру, владелец интернет-магазина 21vek, «Евроторг», «Белита», «МАПИД», «Лидское пиво», один из производителей товаров для IKEA — «Делком40», а также несколько мясокомбинатов. Больше всего акционеров белорусских компаний, которые попали под санкции правительства, — из Литвы, Латвии, Кипра, Польши.

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