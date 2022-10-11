МИД Франции: Белорусский режим ждут новые санкции
- 11.10.2022, 10:47
- 3,186
Париж предостерег Лукашенко от большего вовлечения в войну в Украине.
Глава МИД Украины Катрин Колонна заявила, что режим Лукашенко ждут новые санкции, если он еще больше вовлечется в войну в Украине.
Напомним, вчера Еврокомиссия призвала Лукашенко воздержаться от поддержки российской вооруженной агрессии против Украины. Такое заявление сделал 10 октября официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.
В Еврокомиссии, в частности, призвали официальный Минск немедленно запретить российским войскам использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.