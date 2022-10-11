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МИД Франции: Белорусский режим ждут новые санкции

  • 11.10.2022, 10:47
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МИД Франции: Белорусский режим ждут новые санкции

Париж предостерег Лукашенко от большего вовлечения в войну в Украине.

Глава МИД Украины Катрин Колонна заявила, что режим Лукашенко ждут новые санкции, если он еще больше вовлечется в войну в Украине.

Напомним, вчера Еврокомиссия призвала Лукашенко воздержаться от поддержки российской вооруженной агрессии против Украины. Такое заявление сделал 10 октября официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

В Еврокомиссии, в частности, призвали официальный Минск немедленно запретить российским войскам использовать территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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