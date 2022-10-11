Пограничники Литвы и Польши не пустили сотню нелегалов из Беларуси 11.10.2022, 10:58

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На польской границе сирийцы на надувной лодке пытались форсировать Свислочь.

Польские пограничники за понедельник, 10 октября, зарегистрировали 53 попытки нарушения границы со стороны Беларуси.

По информации Пограничной охраны Польши, 15 иностранцев форсировали реку Свислочь, из которых восемь сирийцев воспользовались надувной лодкой на участке заставы в Крынках. Также был задержан гражданин Украины, который на микроавтобусе пытался вывезти 12 мигрантов из Афганистана, нарушивших границу.

Литовская погранслужба пресекла попытки 47 мигрантов нарушить границу.

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