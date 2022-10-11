Российский танк выстрелил в частный дом в Крыму 7 11.10.2022, 14:02

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В этот момент там находилась 11-летняя девочка.

В оккупированном Крыму во время ремонта танка российские военные случайно выстрелили в частный дом. В этот момент в доме находились люди.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

Происшествие случилось в оккупированном Джанкое. Сообщается, что сам ремонт танка осуществлялся в соседнем селе Новостепное.

Во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел. Снаряд пролетел 8 км и попал в стену частного дома на улице Садовой в Джанкое.

В этот момент там находилась 11-летняя девочка, она получила рваную рану предплечья и была госпитализирована.

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