Российский танк выстрелил в частный дом в Крыму

Российский танк выстрелил в частный дом в Крыму7
- 11.10.2022, 14:02
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В этот момент там находилась 11-летняя девочка.
В оккупированном Крыму во время ремонта танка российские военные случайно выстрелили в частный дом. В этот момент в доме находились люди.
Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.
Происшествие случилось в оккупированном Джанкое. Сообщается, что сам ремонт танка осуществлялся в соседнем селе Новостепное.
Во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел. Снаряд пролетел 8 км и попал в стену частного дома на улице Садовой в Джанкое.
В этот момент там находилась 11-летняя девочка, она получила рваную рану предплечья и была госпитализирована.