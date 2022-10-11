Стало известно, когда белорусская таблетка от коронавируса появится в аптеках 11.10.2022, 16:56

В Академии наук утверждают, что разработали лекарство от COVID-19.

Белорусские ученые завершают разработку лекарства от коронавируса COVID-19. Об этом 10 октября на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщила Елена Калиниченко, начальник НПЦ «ХимФармСинтез» ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси».

Лекарство будет выпущено в форме таблеток, пишет «Зеркало». Уже готова технология получения субстанции, наработана и заложена на хранение таблеточная форма.

«Далее разрабатывается нормативно-техническая документация. И возможно даже в этом году препарат будет подан на регистрацию», — сообщила Калиниченко.

После этого Минздрав должен назначить клинические испытания, и, если лекарство будет одобрено, оно может появиться в аптеках уже в 2023 году.

Напомним, на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения сообщили о начале поступления в белорусские аптеки российского препарата для лечения коронавируса под названием «Миробивир». Его производит предприятие «Фармасинтез», лекарство отпускается по рецепту врача, снижает риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Однако оно очень дорогое — упаковка стоит около 648 рублей.

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