Россияне скупают недвижимость в Турции со скоростью 34 квартиры в день 14 11.10.2022, 18:08

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Турция входит в топ-3 стран по спросу среди российских покупателей недвижимости.

Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, следует из данных Турецкого института статистики. Только в августе они приобрели 1238 квартир, а всего с начала 2022 года — 8115.

Турция входит в топ-3 стран по спросу среди российских покупателей недвижимости. За 8 месяцев они приобрели здесь на 51% больше объектов, чем за весь 2021 год. По данным Propriеtе Gеnеrale Group, на Турцию приходится треть спроса (31%). Второе и третье место занимают ОАЭ (20%) и Грузия (15%). Почти такой же интерес граждане РФ проявляют к Казахстану (14,84%).

Международный брокер недвижимости Tranio отмечает, что также россияне по–прежнему ищут и покупают недвижимость в Испании (10%), Греции (8%), Италии, Франции и Черногории (по 5%).

Популярность Турции в качестве страны для переезда взлетела после объявления в РФ «частичной мобилизации». С 19 по 23 сентября число заявок на покупку недвижимости в республике выросло в 5 раз по сравнению с показателями середины месяца, рассказала партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева.

По данным Knight Frank Russia, среди локаций наибольшим спросом пользуется Стамбул. Кроме того, россияне интересуются туристическими местами — такими как Аланья, Анталия, а также престижными курортами — Бодрумом и Фетхие. 80–85% сделок укладываются в бюджет до $1 млн.

Повышенный спрос россиян на покупку жилья в Турции объясняется относительной географической близостью и более низкой стоимостью получения вида на жительство по сравнению с другими странами. ВНЖ здесь можно оформить при покупке недвижимости от $75 тысяч, а за инвестиции от $400 тысяч дается право претендовать на гражданство.

При этом ряде регионов Турции ВНЖ сейчас не выдается из-за превышения квот: например, в популярном у россиян Махмутларе прием заявок приостановлен, уточняет коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. По ее словам, некоторые клиенты покупают недвижимость в одном районе, а арендуют жилье и оформляют ВНЖ — в другом. В частности, это актуально для инвесторов, которые выбрали новостройки в развивающихся районах, где неудобно жить самим, но недвижимость приносит хороший доход.

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