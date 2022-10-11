В Беларуси зафиксировали эшелоны с расконсервированной военной техникой 1 11.10.2022, 22:48

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Видеофакт.

Сегодня, 11 октября, было зафиксировано сразу несколько новых эшелонов с расконсервированной военной техникой из РБ, которую везут в направлении РФ.

Об этом говорится в сообщении СтратКома в телеграм-канале.

«Сегодня было зафиксировано сразу несколько новых эшелонов с расконсервированной военной техникой ВС РБ, которую отвозят в направлении Кацапии. Утром со стороны Минска в сторону Борисова замечен большой поезд, на котором перевозилось не менее 8 танков Т-72А, но по словам очевидцев их было больше — от 15 до 30 и не менее 28 грузовиков «Урал».

Кроме этого, в Орше был замечен эшелон с военной техникой, также двигавшийся в сторону болот. На видео можно заметить перевозки: УАЗ – 2 ед, МАЗы – 5 ед, ЗРК Тор-М2 – 5 ед.

Анализ погодных условий позволяет заключить, что видео было снято сегодня.

Вчера белорусы передали кацапам первую партию из 20 танков Т-72А», - говорится в сообщении.

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