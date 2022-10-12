Ученые выяснили, насколько успешно обезьяны спускаются с деревьев 12.10.2022, 11:59

Saguinus imperator

Фото:Carsten Reisinger / Alamy via Legion Media

Приматы, живущие близко к дорогам или человеческим поселениям, менее охотно спускаются на землю.

По мере того как все ощутимее становятся изменения климата, а продолжающаяся вырубка деревьев сокращает площадь исконных мест обитания животных, обезьяны вынуждены спускаться с ветвей на землю — как в поисках пищи, так и просто с целью переместиться к другому уцелевшему клочку тропического леса. Это повышает риск их гибели из-за нападения хищника или встречи с людьми и домашними животными, к примеру собаками, пишет Naked science.

Чтобы оценить, как разные виды приматов справляются с вынужденным переходом к наземному образу жизни, 118 ученых из 124 научных учреждений объединили более 150 тысяч часов наблюдений за 15 видами лемуров и 32 видами обезьян, обитающими на 68 участках в Южной Америке и на Мадагаскаре. Исследование послужило замечательным примером международного сотрудничества: в нем приняли участие исследователи со всех уголков земного шара, от Китая до Нидерландов и от США до Перу.

Чтобы понять причины, заставляющие приматов покидать свой привычный дом среди ветвей деревьев, исследователи оценили влияние самых разных факторов на время, которое обезьяны готовы проводить на земле. Оказалось, виды, живущие большими группами и потребляющие меньше фруктов, с большей охотой ищут пищу под деревьями — равно как и те виды, что обитают в жарком климате, где деревья не образуют сплошного лесного полога.

Однако настоящая проблема заключается в том, что даже те приматы, у которых нет никаких склонностей к наземному образу жизни (например, обыкновенный капуцин живет в густых дождевых лесах и питается в основном фруктами), сегодня живут в стремительно нагревающемся мире, где площадь тропических лесов сокращается с каждым годом. И если виды, склонные к наземному образу жизни, еще смогут приспособиться к выживанию, скажем, в открытой саванне, то другим потребуется помощь экологов и защитников природы.

Также ученые установили, что приматы, живущие близко к дорогам или человеческим поселениям, менее охотно спускаются на землю. Поэтому антропогенное давление может помешать их адаптации к наземному образу жизни.

Как подчеркивают авторы исследования, хотя изменения климата сыграли важную роль в эволюционном становлении многих современных видов приматов, в том числе гоминидов, нынешние темпы обезлесения и глобального потепления подвергают большинство видов обезьян угрозе полного исчезновения. Чтобы спасти их, потребуются столь же масштабные совместные усилия людей самых разных профессий — от смотрителей зоопарков и егерей до политиков.

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