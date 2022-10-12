«Один автомат на троих»: пленные оккупанты из Цхинвали пожаловались, что их «кинули» 12.10.2022, 12:20

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иллюстрационное фото

На войну в Украину они приехали без обмундирования и оружия.

Двое пленных российских захватчиков из оккупированного грузинского города Цхинвали пожаловались, что командование их «кинуло». По их словам, на войну в Украину они приехали без обмундирования и оружия.

При этом оккупанты рассказали привычную для российских пленных легенду о том, что «очень не хотели ехать в Украину». Видео с допросом пленных опубликовано на YouTube-канале «Бутусов Плюс».

Один из оккупантов рассказал, что якобы не мог найти работу, поэтому принял решение идти служить в российскую армию. Более того, он добавил, что таким образом хотел «излечиться» от наркотической зависимости.

«Так как работу найти не смог достойную, начал работать на стройке, установка кондиционеров. Потом нашел неплохую работу. Произошло нехорошее приключение, я попробовал наркотики тяжелого типа. Подошел к родным, сказал: «Я погибаю». Мне предложили единственный вариант, который я посчитал разумным: удалить все соцсети, выбросить телефон, забыть друзей и уехать служить куда-нибудь далеко. Вот так я и попал в армию», – заявил оккупант.

Пленный захватчик рассказал, что вторгся на территорию Украины со стороны временно оккупированного Крыма. Затем его подразделение перебросили в Запорожскую область. Оккупант при этом пожаловался, что оружия и амуниции им не выдали.

«Мне не выдали должного обмундирования – бронежилета, каски и автомата. У меня не было ничего. Я отказывался воевать, говорил комбату своему, что я не пойду. Комбат говорит: не переживай, это тыл, мы окопаемся, там один автомат на троих, все будет хорошо», – сказал оккупант.

Другой пленный рассказал привычную для россиян легенду о том, что якобы не знал, почему едет в Украину, и вообще не хотел воевать. Также он заявил, что в случае отказа выполнять приказы командования боялся получить испорченное личное дело, с которым якобы не смог бы никуда устроиться на работу.

«Я же служил по контракту. У меня на тот момент год до окончания контракта оставался. Я не хотел никуда ехать, но говорят: надо, других вариантов нет. До последнего не хотел, но все-таки поехал. Приехали сюда. Нам тоже говорили, что мы будем в тылу. Если отказывались, то увольняли с очень плохими печатями в личном деле, что никуда на работу тебя не возьмут», – выдал захватчик.

Примечательно, что оба пленных, Колесников Егор Аркадьевич и Андриевский Филипп Павлович, – с 4-ой российской гвардейской базы в/ч 66431, расположенной в оккупированном Цхинвали. Кроме того, у оккупантов есть родственники в Украине, в частности, в Харькове, который долгое время выживает под обстрелами путинской армии.

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