Ученые выяснили природу таинственного объекта в космосе 12.10.2022, 12:53

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Над исследованием работала международная группа астрономов.

Считалось, что это потенциальная катаклизмическая переменная, которую назвали OGLE-BLG504.12.201843. Результаты нового исследования показали, что на самом деле объект — экстремальная карликовая нового типа U Gem, пишет «Хайтек».

Объект OGLE-BLG504.12.201843 (или сокращенно O-201843) впервые обнаружили в 2015 году в рамках эксперимента по оптическому гравитационному линзированию (ангд. Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Предыдущие наблюдения за этим источником показали, что он отличается фотометрической изменчивостью с периодом 0,523419 дней. Его почти годичные вспышки повторяются каждые 950–1020 дней.

Природа O-201843 до сих пор неясна, однако, с учетом ее вспышки объект изначально классифицировали как кандидата в катаклизмические переменные (cataclysmic variable, CV). Они представляют собой двойные звездные системы, которые состоят из главного белого карлика, который аккрецирует вещество от нормального звездного компаньона. Они неравномерно увеличивают яркость, а затем снова падают до состояния покоя.

Аккреция — процесс приращения массы небесного тела путем гравитационного притяжения материи на него из окружающего пространства.

Проведя анализ спектроскопических данных, ученые обнаружили, что у O-201843 есть бальмеровское поглощение. Источник — либо яркая вторичная звезда, либо холодный аккреционный диск. Однако никаких черт белого карлика и обычных признаков нестабильного аккреционного диска не наблюдалось.

Подводя итоги, исследователи отметили, что O-201843 может быть карликовой новой типа U Gem с экстремальными свойствами.

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