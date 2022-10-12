Гозман: К Путину могут прийти двое-трое из ближнего круга и сказать: «Володь, всё» 12.10.2022, 13:02

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Леонид Гозман

Внутри кремлевской элиты началось брожение.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону не исключил, что в случае военного поражения России в Украине главу Кремля Владимира Путина могут отстранить от власти.

«Внутри путинской элиты, мы видим, началось брожение. Она способна его отстранить от власти, отстранить от жизни? На что она вообще способна?» – спросил Гордон.

«Этого никто не знает. Он их подбирал по принципу, чтобы они все были овощи, конечно. Сильных людей, самостоятельных людей, ответственных там немного. Кроме того, Владимир Владимирович если в чем профессионал, так это в защите собственной безопасности, здоровья и так далее. Он этим занимается серьезно. Все же видят эти его бесконечные столы в две трамвайные остановки», – сказал Гозман.

Тем не менее, по его мнению, поражение на фронте и падение экономики «к чему-то могут привести».

"Это необязательно табакерка. Необязательно вариант императора Павла Петровича, 1801 год (Павел I погиб в 1801 году в результате заговора: группа офицеров пробралась в его спальню в Михайловском замке, избила, в том числе тяжелой золотой табакеркой, а затем задушила. – ред.). Это может быть как-то иначе. К нему могут прийти двое-трое их тех, кому они более-менее доверяет из ближнего круга, и сказать: «Володь, все, задница! Приехали. Ничего сделать не можем. Давай, ты болен, [уходишь] с полным уважением, естественно, с полной безопасностью, а будет вместо тебя пускай Петя», – описал возможный сценарий политик.

Он считает, что этот условный Петя примет решение о выведении российских войск из Украины, «скажет, что это была ошибка, погорячились», и будет пытаться вернуть Россию к нормальной жизни.

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