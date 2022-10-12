Найдено самое высокое дерево в Амазонке 5 12.10.2022, 13:43

6,148

Ученые добирались до него три года.

Гигантское дерево, возвышающееся над пологом природного заповедника реки Иратапуру на севере Бразилии, представляет собой Angelim vermelho высотой 88,5 метра и окружностью 9,9 метра, пишет «Хайтек».

По словам ученых, это дерево, известное под научным названием Dinizia excelsa, является самым большим из когда-либо обнаруженных в Амазонии.

Исследователи впервые заметили его на спутниковых снимках в 2019 году в рамках проекта 3D-картографии. Позже в том же году туда попыталась добраться группа ученых, экологов и местных гидов.

Но после 10-дневного перехода по труднопроходимой местности, измученные, с недостатком припасов и с заболевшим членом команды, им пришлось повернуть назад.

Еще три экспедиции в отдаленный регион заповедника Яри-Вэлли, который находится на границе между штатами Амапа и Пара, достигли нескольких других гигантских деревьев, в том числе самого высокого бразильского ореха, когда-либо зарегистрированного в Амазонке. Его высота составляла 66 метров.

Однако Angelim vermelho оставался недосягаемым до экспедиции с 12 по 25 сентября, когда исследователи преодолели 250 км на лодке вверх по рекам с коварными порогами, а затем прошли 20 км пешком по гористой местности джунглей, чтобы добраться до него.

В ходе экспедиции один человек из экспедиции из 19 человек был укушен ядовитым пауком. Но лесной гид Диего Армандо Сильва, который помог организовать поездку, сказал, что оно того стоило. «Это была одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видел. Просто божественно», — подчеркул он в интервью ABC News.

После ночевки под деревом группа собрала листья, почву и другие образцы, которые ученые проанализируют для определения возраста дерева. По оценке Сильвы, ему от 400 до 600 лет. Эксперты также попытаются понять, почему в регионе так много гигантских деревьев и сколько углерода они хранят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».