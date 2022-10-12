МВФ: Экономику Беларуси ждет серьезное падение 2 12.10.2022, 13:57

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Международные эксперты озвучили прогноз.

МВФ ухудшил прогноз для белорусской экономики. Сейчас фонд прогнозирует падение на 7% по итогу 2022 года и очень скромный рост в следующем.

После серьезного падения экономики Беларуси в этом году, в 2023-м, по данным МВФ, ВВП нашей страны вырастет на 0,2%. В этом году фонд прогнозирует инфляцию на уровне 16,5%, в следующем — 13,1%. Напомним, правительство Беларуси делало на этот год прогноз по инфляции на уровне 6% (декабрь к декабрю), но позже повысило его до 19%.

Уровень безработицы в этом году, по данным аналитиков, вырастет до 4,5%, а в следующем году составит 4,3%. Уточним, что речь про фактическую безработицу, которая в Беларуси заметно превышает официальную.

Рост мировой экономики МВФ прогнозирует в этом году на уровне 3,2%, в следующем рост ожидается более скромный — 2,7%. Для многих стран 2023 год будет ощущаться как рецессия, считают аналитики.

Вторжение России в Украину серьезно дестабилизирует мировую экономику, отмечают авторы доклада. «Помимо эскалации и бессмысленного разрушения жизней и уничтожения доходов, это привело к серьезному энергетическому кризису в Европе, который резко увеличивает стоимость жизни и препятствует экономической деятельности», — пишут аналитики МВФ. Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года, при этом резкое сокращение поставок из РФ повышает вероятность нехватки энергии в следующем году.

Эксперты считают, что глобальная инфляция достигнет пика в конце 2022 года, но останется высокой дольше, чем ожидалось ранее, а к 2024 году снизится до 4,1%.

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