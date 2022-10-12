Ученые показали, чем воспитание собаки похоже на воспитание ребенка 2 12.10.2022, 14:22

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Поведение собак вызывает растущий научный интерес в течение последних десятилетий.

Большинство предыдущих исследований были сосредоточены на влиянии предыдущего опыта или домашней обстановки на формирование характера и привычек питомца, тогда как личности хозяина и его подходу к воспитанию пса внимания почти не уделялось. Теперь исследователи все чаще пытаются найти способ уловить связь между поведением хозяина собаки и поведением его питомца, чтобы оценить наш вклад в формирование характера животного, пишет Naked science.

Что удивительно, исследования взаимоотношений человека и собаки во многом аналогичны работам в области человеческой психологии. Так же, как поведение родителей оказывает огромное влияние на развитие и поведение ребенка (включая такие параметры, как социальная активность, психологическая устойчивость и даже производительность труда), поведение хозяина оказалось столь же значимым параметром в развитии и формировании личности собаки.

Ученые провели опрос 48 владельцев собак, выясняя у них подробности воспитания питомца. Используя полученные данные, опрошенных распределили на три категории (к слову, те же, что используются при изучении детской психологии): авторитетные, авторитарные и разрешительные. У авторитетных владельцев собака следует строгим правилам, при этом они идут навстречу ее нуждам, стараются поддерживать ее комфорт. У авторитарных людей подход к воспитанию такой же строгий, но они привыкли добиваться своего наказаниями и окриками. Наконец, разрешительные владельцы подходят к воспитанию собаки «спустя рукава»: почти ничего не требуют, но и не обращают внимание, что нужно питомцу, в итоге он растет «подзаборной травой».

После установления подхода к воспитанию ученые провели три теста с участием самих животных. Во-первых, они оценили привязанность собаки к хозяину, сперва позволив ей взаимодействовать с ним в пределах комнаты, а затем отследив реакцию животного на возвращение владельца после недолгого отсутствия. Во-вторых, оценивалась общительность собаки, которой предлагалось взаимодействовать с хозяином и незнакомым ей человеком. Наконец, в третьем тесте изучались когнитивные способности животного, которому нужно было решить несложную головоломку (с разной степенью помощи от хозяина), чтобы достать лакомство.

Согласно выводам авторов исследования, у авторитетных хозяев оказались самые активные, привязанные и когнитивно одаренные питомцы (кстати, только собаки таких владельцев в конце концов успешно совладали с головоломкой). Собакам авторитарных хозяев явно недоставало уверенности: они настойчивее искали близости с хозяином, не слишком обращая внимание на происходящее вокруг. У разрешительных владельцев питомцам не хватало дисциплины, и они почти не следили за поведением своих хозяев.

Таким образом, связь между владельцем и собакой во многом аналогична связи между родителем и ребенком: схожие подходы к воспитанию дают схожие результаты. Поэтому людям, собирающимся вырастить из щенка жизнерадостного и общительного пса, стоит в первую очередь обратить внимание на себя.

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