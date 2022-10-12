Бойцы полка Калиновского готовы дать отпор 2 Антон Преходин

12.10.2022, 16:07

1,732

Белорусская армия не должна выполнять преступные приказы незаконного Лукашенко.

Лукашенко 10 октября встретился со своими военными и силовыми руководителями и заявил, что Беларусь и Россия начали совместное развертывание региональной группировки союзного государства «для укрепления безопасности нашего государства».

Таким образом, Путин втягивает в полноценную войну против Украины белорусский народ. Лукашенко уже фактически продал все интересы Беларуси путинской России. Российская армия на территории Беларуси уже чувствует себя хозяевами положения.

В то же время, военное руководство Беларуси боится объявлять о подготовке к вторжению в Украину и массово раздавать оружие собственным военнослужащим. Ведь белорусские военные могут его использовать против самого лукашенского режима.

Власти Лукашенко опасаются, что в случае наступления на территорию Украины, белорусские военные будут сразу деморализованы контактами с белорусским добровольческим подразделением – полком имени Кастуся Калиновского. Белорусские бойцы этого подразделения готовы дать отпор в случае вторжения белорусской армии.

Белорусская армия не должна выполнять преступные приказы незаконного Лукашенко, который втягивает страну в братоубийственную войну против украинцев. Ведь в Украине всех захватчиков ждет только смерть.

Белорусскому народу нужно не дать Лукашенко возможности отправить на верную гибель своих братьев и отцов. В случае перехода украинской границы должен быть массовый переход белорусских военных на украинскую сторону и кооперация с полком имени Кастуся Калиновского.

Это может положить конец правлению Лукашенко и обретение Беларусью настоящей независимости от российского государства.

Антон Преходин, bel-news.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».