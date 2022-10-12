В Беларусь поступила кубинская вакцина от COVID-19 8 12.10.2022, 20:08

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«Соберана Плюс» предназначена для ревакцинации.

Беларусь получила вакцину от COVID-19 «Соберана Плюс» кубинского производства, препарат уже поступил на склады РУП «Белфармация», сообщает zerkalo.io.

«Соберана Плюс» — это белковая субъединичная вакцина, она является бустерной, то есть предназначена для ревакцинации. Минздрав зарегистрировал ее в июле вместе с первичной двухдозной вакциной «Соберана 02» — ее в Беларусь пока не привезли.

После проведения проверки качества «Соберана Плюс» будет развезена по регионам.

Вакцины «Соберана» (от испанского «суверенная») на Кубе и разрешены к применению у взрослых и детей с двух лет. Также «Соберана» разрешена в Венесуэле, Никарагуа, а также в Иране, где ее выпускают под названием PastoCoVac. Она еще не имеет одобрения ВОЗ — впрочем, как и российский «Спутник V».

На широких клинических испытаниях в Иране вакцина, при условии введения двух доз и бустера, показала 67% эффективности против симптомов COVID-19 и 96,5% эффективности против госпитализации и тяжелой формы болезни. Вакцинация «Собераной» на Кубе позволила существенно снизить заболеваемость коронавирусом.

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