В ВОЗ сообщили о начале новой волны пандемии COVID-19 13.10.2022, 0:42

Специалисты призывают вакцинироваться.

Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Рост числа заболеваний коронавирусом в европейских странах является свидетельством начала новой волны пандемии.

«К сожалению, в Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции», - отмечается в заявлении.

ВОЗ предупреждает, что наиболее уязвимые категории населения в нынешнем году подвергаются особому риску из-за одновременной циркуляции коронавируса и гриппа.

Специалисты по-прежнему считают, что вакцинация является одной из наиболее эффективных мер в борьбе с обоими вирусами.

В заявлении также говорится, что миллионы людей в Европе до сих пор не привиты от коронавируса и что страны европейского региона должны приложить максимум усилий для их вак

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