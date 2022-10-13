Опубликовали новые спутниковые снимки разрушенного Крымского моста 3 13.10.2022, 8:15

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Как выглядит главная «артерия» оккупантов сегодня.

Американская компания Maxar опубликовала новые снимки поврежденного Крымского моста.

«На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста.

Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив», — пишет Maxar.

ФОТО: MAXAR

ФОТО: MAXAR

ФОТО: MAXAR

ФОТО: MAXAR

ФОТО: MAXAR

Очередь из грузовиков у Керченского пролива на снимке Maxar 12 октября 2022 года. Фото: Reuters

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