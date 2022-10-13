Опубликовали новые спутниковые снимки разрушенного Крымского моста

Опубликовали новые спутниковые снимки разрушенного Крымского моста3
- 13.10.2022, 8:15
- 6,220
Как выглядит главная «артерия» оккупантов сегодня.
Американская компания Maxar опубликовала новые снимки поврежденного Крымского моста.
«На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста.
Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив», — пишет Maxar.