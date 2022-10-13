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Специально для Шойгу мобилизованных в РФ научили «стрелять» из автоматов без рожка

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  • 13.10.2022, 10:49
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Специально для Шойгу мобилизованных в РФ научили «стрелять» из автоматов без рожка

Воспользовались методичками «таракана»?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично посетил полигон Западного военного округа для проверки хода подготовки мобилизованных.

Как сообщают российские СМИ, министр особое внимание уделил вопросам проведения тактической и огневой подготовки.

Отчет о проведении инспекции дополнен видео и фотоматериалом, который опубликовал ТГ-канал «Украина 365».

После просмотра нескольких кадров очевидной становится постановка этого мероприятия. У мобилизованных, «работу» которых на полигоне наблюдает сам Шойгу, в автоматах отсутствуют магазины с патронами, вероятно, это сделано для обеспечения безопасности министра. При этом военные с воодушевлением отрабатывают на камеру тактику ближнего боя.

Напомним, что 23 августа 2020-го в Беларуси прошел грандиозный протестный марш, собравший по всей стране сотни тысяч человек. Тогда белорусы впервые в истории заставили «таракана» Лукашенко бегать с автоматом без рожка.

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