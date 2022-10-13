Специально для Шойгу мобилизованных в РФ научили «стрелять» из автоматов без рожка 7 13.10.2022, 10:49

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Воспользовались методичками «таракана»?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично посетил полигон Западного военного округа для проверки хода подготовки мобилизованных.

Как сообщают российские СМИ, министр особое внимание уделил вопросам проведения тактической и огневой подготовки.

Отчет о проведении инспекции дополнен видео и фотоматериалом, который опубликовал ТГ-канал «Украина 365».

После просмотра нескольких кадров очевидной становится постановка этого мероприятия. У мобилизованных, «работу» которых на полигоне наблюдает сам Шойгу, в автоматах отсутствуют магазины с патронами, вероятно, это сделано для обеспечения безопасности министра. При этом военные с воодушевлением отрабатывают на камеру тактику ближнего боя.

Напомним, что 23 августа 2020-го в Беларуси прошел грандиозный протестный марш, собравший по всей стране сотни тысяч человек. Тогда белорусы впервые в истории заставили «таракана» Лукашенко бегать с автоматом без рожка.

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