Реальный «Спайдермен»: британец по совету врача завел дома 300 тарантулов 13.10.2022, 10:55

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Каждую неделю он получает новых питомцев по почте.

Аарон Финикс из Бристоля завел дома 300 тарантулов после того, как психотерапевт посоветовал ему найти хобби, чтобы лучше справляться с биполярным расстройством, пишет Daily Star.

Финикс решил, что ему отлично подойдет коллекционирование пауков. Каждую неделю по почте он получает новых питомцев. Курьеры доставки уже прозвали 35-летнего Аарона Спайдерменом.

«Вначале я мог сидеть и смотреть на них часами — они оказали на меня невероятное влияние, я уже никогда не откажусь от тарантулов. У меня все еще случаются тяжелые моменты, но я чувствую, что сейчас в целом мое психическое здоровье улучшилось благодаря моим паукам», — сказал Финикс.

Гордость коллекции Финикса — самка мексиканского огненноколенного паука-птицееда. Она обошлась Аарону в 160 фунтов (около 11 тысяч рублей). Паучиха вместе с собратьями занимает все свободное пространство в спальне хозяина.

Партнершу и двух дочерей-подростков вначале испугало новое увлечение Финикса. Затем они увидели, что оно положительно влияет на родного человека, и начали его поддерживать.

Теперь Аарон мечтает открыть магазин экзотических животных и начать разводить пауков для продажи коллегам-коллекционерам.

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