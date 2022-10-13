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Реальный «Спайдермен»: британец по совету врача завел дома 300 тарантулов

  • 13.10.2022, 10:55
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Реальный «Спайдермен»: британец по совету врача завел дома 300 тарантулов

Каждую неделю он получает новых питомцев по почте.

Аарон Финикс из Бристоля завел дома 300 тарантулов после того, как психотерапевт посоветовал ему найти хобби, чтобы лучше справляться с биполярным расстройством, пишет Daily Star.

Финикс решил, что ему отлично подойдет коллекционирование пауков. Каждую неделю по почте он получает новых питомцев. Курьеры доставки уже прозвали 35-летнего Аарона Спайдерменом.

«Вначале я мог сидеть и смотреть на них часами — они оказали на меня невероятное влияние, я уже никогда не откажусь от тарантулов. У меня все еще случаются тяжелые моменты, но я чувствую, что сейчас в целом мое психическое здоровье улучшилось благодаря моим паукам», — сказал Финикс.

Гордость коллекции Финикса — самка мексиканского огненноколенного паука-птицееда. Она обошлась Аарону в 160 фунтов (около 11 тысяч рублей). Паучиха вместе с собратьями занимает все свободное пространство в спальне хозяина.

Партнершу и двух дочерей-подростков вначале испугало новое увлечение Финикса. Затем они увидели, что оно положительно влияет на родного человека, и начали его поддерживать.

Теперь Аарон мечтает открыть магазин экзотических животных и начать разводить пауков для продажи коллегам-коллекционерам.

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