«Рельсового партизана» приговорили к 11 годам колонии усиленного режима 4 13.10.2022, 12:09

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Алексей Шишковец

Патриота обвинили в диверсиях на железной дороге.

В Могилевском областном суде вынесли приговор жителю Осиповичей Алексею Шишковцу, обвиненному в «терроризме» и «участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства».

За якобы «готовность содействовать диверсиям на железной дороге» ему назначили 11 лет колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, сотрудники ГУБОПиКа задержали 43-летнего Шишковца в Осиповичах 2 марта.

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