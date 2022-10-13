«Рельсового партизана» приговорили к 11 годам колонии усиленного режима

«Рельсового партизана» приговорили к 11 годам колонии усиленного режима4
- 13.10.2022, 12:09
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Патриота обвинили в диверсиях на железной дороге.
В Могилевском областном суде вынесли приговор жителю Осиповичей Алексею Шишковцу, обвиненному в «терроризме» и «участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства».
За якобы «готовность содействовать диверсиям на железной дороге» ему назначили 11 лет колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Весна».
Напомним, сотрудники ГУБОПиКа задержали 43-летнего Шишковца в Осиповичах 2 марта.