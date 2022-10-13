Карбалевич: Вопрос амнистии политзаключенных исчез 2 13.10.2022, 13:57

4,446

Валерий Карбалевич

Вопрос о «либерализации» у режима даже не стоит.

Белорусские власти опубликовали проект об амнистии. Согласно документу, большинство политических заключенных амнистия не затронет. К примеру, амнистировать предлагают беременных и несовершеннолетних; тех, кто совершил преступление, не представляющее большой общественной опасности. А вот на осужденных по «народным» статьям: массовые беспорядки, оскорбление президента или представителя власти и другим, амнистия распространятся не будет.

— Ничего неожиданного для меня в этом проекте амнистии нет, — говорит Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Мне кажется, независимые СМИ возлагали чрезмерную надежду на эту амнистию и рассматривали ее как какой-то шаг к либерализации и размораживанию отношений с Западом, хотя никаких признаков этому не было. Это были беспочвенные иллюзии.

При этом политолог обращает внимание на сам процесс вокруг этого проекта:

— Во-первых, эта амнистия, приуроченная к Дню народного единства, а ее проект появился спустя месяц, что немного странно. Анонсируя это событие, Лукашенко говорил что-то о политзаключенных, про своих оппонентов, что, собственно, и зародило иллюзии про амнистию политзаключенных. Но в итоге оказалось, что их это вообще не касается.

У меня создалось впечатление, что были какие-то колебания, может быть дискуссии в правящей команде, из-за чего подготовка проекта затянулась.

Возможно, Лукашенко действительно хотел подать какой-то сигнал Западу, о чем говорят и попытки контактов Макея на генеральной ассамблее ООН с западными дипломатами. Но потом события стали развиваться так, что Беларусь все больше втягивается в войну, в конфликт с Украиной и с Западом, поэтому вопрос амнистии и каких-то сигналов просто исчез. Поэтому мы получили вариант, когда амнистия не касается политзаключенных, хотя там прописано, что могут быть исключения в индивидуальном порядке. Но это уже скорее не амнистия, а помилование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».