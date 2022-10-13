Первую кольцевую гонку для летающих машин провели в Австралии 13.10.2022, 14:00

2,058

фото: Airspeeder

Гонки прошла в живописной атмосфере розовых солончаков у озера Лохиэль.

Cерия Airspeeder EXA, аналог «Формулы-1» в небе, завершила первую кольцевую гонку. В событии пока участвовало только два гонщика. Это мероприятие — подготовка к большому гран-при, которое пройдет в 2024 году, пишет «Хайтек».

Гонки прошла в живописной атмосфере розовых солончаков у озера Лохиэль в Австралии. К гонке допустили двух пилотов, которые получили специальную лицензию на управление летающими «болидами» в экстремальных условиях.

Соревнование включало три круга, выполненных на трассе протяженностью 1 км. Оборудование трассы включало системы дополненной реальности и все стандартные компоненты классических гонок: инженерные и командные пункты управления и быстрый пит-стоп с заменой батареи.

В высокоскоростном пространстве пилоты могли маневрировать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, а разрыв на финише составил всего 1 м. Чтобы подготовиться к соревнованию, пилоты — Фабио Тишлер и Зефатали Уолш — провели множество часов на тренажере, чтобы отточить свои движения.

EXA является первой в серии дистанционно пилотируемых гонок, которые будут проводиться в преддверии гран-при Airspeeder с полноценными экипажами, которые будут проводиться с 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».