«Киберпартизаны»: В Украине под руководством КГБ действовала псевдодиаспора 6 13.10.2022, 14:08

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Организация не скрывала своих связей с посольством и режимом.

В Украине несколько лет под руководством белорусских спецслужб действовали псевдодиаспоральные организации, в задачи которых входило: дискредитация белорусской диаспоры и отвлечение от пособничества режима в войне. Расследование о работе пролукашенковских сил в Украине провел журналист и координатор Центра гражданских свобод по Беларуси Сергей Прохоров при помощи «Киберпартизан».

Одной из главных задач дипмиссии Лукашенко в Украине была подмена позиции реальной белорусской украинской диаспоры на позицию псевдобелорусской диаспоры: в задачу сил режима входило в первую очередь отвлечение от репрессий и нарушений прав человека в Беларуси, а также забивание информационного пространства культурными и другими активностями.

В этом белорусским дипломатам помогала организация Всеукраинский союз белорусов (ВСБ), которая была зарегистрирована в 2003 году. Формально данное объединение возглавлял сотрудник КГБ в отставке Петр Лайшев: организация не скрывала своих связей с посольством и режимом. Поскольку большинство участников организации являются пенсионерами и отвлекать от позиции реальной диаспоры у них не получалось, «власти» решили создать новую инициативу, членами которой стали молодые активисты.

Заместитель председателя Всеукраинского союза белорусов (ВСБ) Игорь Мошкин в середине 2021 года возглавил новую организацию — «Білоруси України», его помощницей по вопросам культуры стала Елена Алексеенко. В ходе расследования выяснилось, что под видом культурных визитов в Беларусь Мошкин и Алексеенко ездили в Гомель для консультаций с кураторами проекта — идеологами по делам культуры и молодежи Гомельского горисполкома Ковалевым Е. О. и Ващенко Г. В. Однако ни в одной базе (МВД, ФСЗН и др.), а также в соцсетях таких людей не существует.

«Варианта тут два: либо этих имен не существует в принципе, либо они специально исключены из баз граждан Беларуси. Что может происходить только с сотрудниками КГБ. То, что культурные и идеологические подразделения используются как прикрытия кгбшной работы в лукашенковских и советских реалиях, ни для кого не секрет», – отмечает Сергей Прохоров.

Автор расследования отмечает, что при посредничестве работников официального посольства и провластных диаспоральных организаций под руководством КГБ продвигались интересы системы Лукашенко для влияния на политическую ситуацию в Украине и повышение лояльности к его режиму. А с 2020 года упор подобного влияния был сделан на дискредитацию реальной диаспоры, которая выражала протест против режима. Также в их обязанности входил отвод подозрений от участия белорусских властей в полномасштабном вторжении и атаках с территории Беларуси на Украину.

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