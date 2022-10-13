Власти Франции потребовали от Total повысить зарплаты бастующим рабочим НПЗ 13.10.2022, 19:37

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Работники бастуют уже несколько недель.

Длящаяся уже несколько недель забастовка работников нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов оставила около трети АЗС во Франции без топлива. Производство бензина упало более чем на 60%. Переговоры профсоюзов с нефтяными компаниями о повышении зарплат пока не дают результатов, передает The Moscow Times.

Обстановка может обостриться: федерация профсоюзов энергетических компаний FNME-CGT призвала 18 октября начать общенациональную забастовку работников энергетического сектора, которая распространится на такие компании, как электроэнергетическая Electricite de France (EDF) и газовая Engie.

Ситуация в энергетической отрасли Франции осложняется низкой выработкой электричества атомными электростанциями, на которые ранее приходилось около 80% электрогенерации в стране. Плановые и внеплановые ремонтные работы проходят почти на половине из 56 реакторов, и работники пяти АЭС уже присоединились к забастовке.

В противостояние стали включаться министры. Начинать переговоры с профсоюзом CGT уже поздно, заявил радио RTL министр финансов Брюно Ле Мэр:

Если бы вы знали, какие прибыли они получают… У компаний, имеющих мощности, есть обязанность повысить зарплаты, и Total — одна из них.

Его поддержала министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше. «Total нужно поднять зарплаты», — сказала она, но при этом добавила, что правительство может заставить сотрудников нефтехранилищ вернуться на работу. В четверг по его указанию возобновили работу по отгрузке топлива часть сотрудников Exxon Mobil; некоторые члены профсоюза (но не CGT) договорились о повышении зарплаты на 6,5%.

Пока продолжается блокада объектов, условия для ведения переговоров отсутствуют, заявила Total, но добавила, что в декабре выплатит своим сотрудникам во всем мире бонус в размере месячной зарплаты. Компания также сообщила, что уже сказала профсоюзам о своем намерении рассмотреть повышение зарплат на 6% в 2023 г., чтобы компенсировать инфляцию этого года.

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