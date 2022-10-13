Курс биткоина рухнул

Курс биткоина рухнул3
- 13.10.2022, 20:30
- 4,980
Почему падает курс.
Курс биткоина продолжает доказывать свою непредсказуемость и нестабильность. В конце сентября криптовалюта преодолела отметку в $20 тыс., а уже сегодня она потеряла 2% менее чем за полчаса.
По данным CoinMarketCap, 13 октября стоимость биткоина колебалась на уровне $19,1 тыс. — $19 тыс., однако на фоне новостей об инфляции в США показала резкое снижение, подешевев до $18,3 тыс.
При этом ведущие альткоины подешевели вслед за биткоином: за прошедшие сутки курс Ethereum опустился на 6%, до $1200, цена XRP упала также на 6 процента, до 0,45 доллара., а Solana показал снижение на 9 процентов, до 28 доллара.