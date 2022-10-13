закрыть
13 октября 2022, четверг, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Курс биткоина рухнул

3
  • 13.10.2022, 20:30
  • 4,980
Курс биткоина рухнул

Почему падает курс.

Курс биткоина продолжает доказывать свою непредсказуемость и нестабильность. В конце сентября криптовалюта преодолела отметку в $20 тыс., а уже сегодня она потеряла 2% менее чем за полчаса.

По данным CoinMarketCap, 13 октября стоимость биткоина колебалась на уровне $19,1 тыс. — $19 тыс., однако на фоне новостей об инфляции в США показала резкое снижение, подешевев до $18,3 тыс.

При этом ведущие альткоины подешевели вслед за биткоином: за прошедшие сутки курс Ethereum опустился на 6%, до $1200, цена XRP упала также на 6 процента, до 0,45 доллара., а Solana показал снижение на 9 процентов, до 28 доллара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин