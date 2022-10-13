«Наша Ніва»: Решение о мобилизации в Беларуси принято 8 13.10.2022, 21:02

7,332

Мобилизовывать будут прежде всего сельское население.

Как стало известно «Нашай Ніве», Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Она будет идти под видом проверки боеспособности. На первом этапе она не будет затрагивать большие города, мобилизовывать будут прежде всего сельское население. Доукомплектация боевых частей делает сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной крайне вероятным.

Как сообщили «Нашай Ніве» несколько не связанных между собой источников, в Беларуси принято решение о мобилизации. Количества людей, которых планируют мобилизовать, мы пока не знаем.

Александр Лукашенко принял решение не заявлять о мобилизации публично. Это было сделано с учетом последствий такого решения в России. «Скрытая мобилизация» будет проходить под видом проверки боеспособности частей и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе известны как «набор в партизаны».

О целях мобилизации можно будет судить, зная цифру отобранных.

«Набор до 2 000 человек говорил бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например, артиллерийские», — сказал «Нашай Ніве» офицер Вооруженных сил Беларуси.

«Тревогу нужно будет бить, если цифра мобилизованных перевалит за пять тысяч. Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если перевалить за 10 тысяч — несколько группировок», — добавляет собеседник.

«Нашей Ніве» достоверно известно, что пока повестки получают только жители небольших районов Беларуси. Большие города первая волна «скрытой мобилизации» пока не затрагивает.

«Наибольшая установка на те военно-учетные специальности, которых дефицит в российской армии», — говорят нам сведущие источники.

Один из источников говорит, что «на сборы» вызывают водителей. Другая — «поваров, водителей, технический и тыловой персонал». Возможно, речь идет о наборе на первом этапе того обслуживающего персонала, который сможет обеспечить подготовку самих мобилизованных и техники для них.

«С 12 октября по 12 ноября военные комиссариаты проводят сверку учетных данных с местными распорядительно-исполнительными органами и предприятиями», — это уже публично говорят в эфире пропагандистских СМИ военкомы. Раньше такие сверки одномоментно не проводились.

Публично Александр Лукашенко, а за ним и генералы заявляют, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения на ее территорию. Одновременно пропаганда программирует силовиков и население, что такое нападение со стороны Украины, мол, обязательно произойдет, так как к этому якобы власти Украины подталкивает Запад.

При этом Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь прибудет «не одна тысяча» русских солдат, и признал участие Беларуси в «специальной военной операции», что делает нашу страну легитимной целью для окрепшей украинской армии.

Ранее источники «НН» сообщали, что на белорусские полигоны ожидается прибытие значительного количества российских мобилизованных.

«По моей информации, идет подготовка для принятия российских мобилизованных на белорусских полигонах, учебных центрах и воинских частях. У нас есть и места для тренировок, и инструкторы. Возможно, Россия требует от Лукашенко, чтобы обучение части мобилизованных российских военных проходило в Беларуси и проводили его белорусские силовики», — высказывал ранее мнение один из наших собеседников.

Другие собеседники обращают внимание на удары с воздушного пространства Беларуси и попытку захватить Киев и север Украины в феврале 2022 года, которая была осуществлена с территории нашей страны.

«Украинцы имеют все основания не допустить второго похода на Киев, который, судя по косвенным признакам, может сейчас готовиться. В то же время любой превентивный удар по русским в Беларуси может быть интерпретирован как нападение на Беларусь», — говорит наш собеседник.

Перед нападением России Александр Лукашенко прогнозировал, что война закончится победой русских «за три-четыре дня». Провал России на первом этапе войны стал неожиданностью для лукашенковцев. Пропаганда Минска продолжала говорить о неизбежности победы России и освещала события в том же духе, что и российский официоз. Сам Лукашенко не раз говорил, что «Россия не может проиграть». А белорусская разведка, судя по всему, не ожидала и того, что украинцы перейдут в контрнаступление на юге.

В Минске все еще верят, что победа будет за «союзным государством Беларуси и России». Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель в недавнем выступлении перед сотрудниками БелАЗа даже конкретизировал даты начала «перелома» — ноябрь 2022-го. Если скрытая мобилизация начнется сейчас, то как раз к середине ноября она будет закончена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».