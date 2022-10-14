Теперь в виртуальной реальности можно чувствовать запахи 14.10.2022, 12:31

Шведские ученые создали специальное устройство.

На протяжении десятилетий изобретатели разрабатывали концепцию добавления «обоняния» в фильмы или телешоу. Шведские ученые создали такую систему для использования в играх виртуальной реальности, и она действительно может помочь людям восстановить утраченное обоняние, пишет techinsider.

В своем нынешнем виде ольфактометр Nosewise установлен на нижней стороне контроллера для шлема виртуальной реальности HTC Vive. Он включает в себя четыре вертикально ориентированных резервуара для ароматов, каждый из которых содержит различную ароматизированную жидкость, впитывающуюся в губчатый материал. Кроме того, каждый резервуар закрывается одним клапаном сверху и другим снизу.

Пока оба этих клапана остаются закрытыми, пользователь не может почувствовать запах жидкости внутри. Однако, когда ольфактометр активирован, клапаны на резервуарах открываются в разной степени. Встроенный вентилятор затем всасывает воздух через нижнюю часть резервуаров и выводит его сверху в единую общую трубку, которая доставляет комбинацию ароматов к носу пользователя.

При помощи устройства можно имитировать различные запахи, смешивая разные ароматы в разных соотношениях – подключенный игровой компьютер определяет, какие запахи выделяются в какие моменты игры. Ольфактометр можно активировать вручную с помощью контроллера или настроить на самоактивацию, когда он оказывается в непосредственной близости от гарнитуры виртуальной реальности. И хотя в такие гарнитуры были встроены другие системы доставки запаха, утверждается, что Nosewise значительно менее громоздкий и навязчивый.

В качестве демонстрации технологии ученые создали игру, в которой пользователи находятся в виртуальном винном погребе. Они могут брать бокалы для вина и пытаться определить тип винного напитка в каждом из них, основываясь на его аромате. Считается, что наряду с добавлением нового измерения в игры виртуальной реальности, такая технология также может быть использована для переобучения мозга людей, которые временно потеряли обоняние из-за Covid-19 или по другим причинам.

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