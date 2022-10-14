На войне в Украине погиб 21-летний белорусский доброволец 7 14.10.2022, 13:58

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Михаил Шавельский

Михаил Шавельский прервал учебу в Польше, чтобы поддержать украинских воинов.

11 октября 2022 года в возрасте 21 года от полученных травм скончался белорусский студент евангельского богословия Христианской теологической академии Михаил Шавельский. Об этом сообщает пресс-служба Евангелическо-Аугсбургской церкви в Польше.

До приезда в Польшу он изучал психологию в Гродненском государственном университете им. Я. Купала. Был отчислен по политическим мотивам и должен был быть призван в белорусскую армию.

Поэтому приход в Гродно обратился в Евангелическо-Аугсбургскую церковь в Польше с просьбой разрешить ему учиться.

Позднее Михаил получил стипендию от Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии и Союза Мартина Лютера (Martin-Luther-Bund) и в январе 2021 года начал свое богословское обучение в Польше, в Христианской теологической академии в Варшаве.

Узнав о нападении России на Украину, Михаил прервал учебу и решил отправиться на войну, чтобы поддержать украинских воинов.

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