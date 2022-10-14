«Бензин от воды отличить по запаху не могу уже 1,5 года» 14.10.2022, 20:45

Белорусы - о последствиях перенесенного COVID-19.

«Кур’ер» собрал истории случчан, которые переболели коронавирусом за последние два года. Они рассказали о последствиях, которые ощущают до сих пор.

Анна, 50 лет

«Несмотря на то, что «ковид» появился в Беларуси в начале 2021-го, заболела я только в марте этого года. Я уже знала все симптомы, была готова к тому, что будет жар, боль в мышцах и суставах. Поэтому температура +40°C меня не испугала. Суставы болели очень сильно. Пропали вкусы и запахи.

Вскоре эти острые симптомы исчезли. И тут началось самое странное, и к этому я не была готова.

«Каша» в голове, невозможность сосредоточиться, «зависание» на какой-то простейшей задаче. Все симптомы деменции! Вот это состояние уже после выздоровления длилось долго и заставило меня понервничать. Ловила себя на мысли, что если бы моя работа заключалась в каком-то физическом труде, то было бы проще — можешь копать, можешь не копать. Но так как я работник умственного труда, такое состояние просто выматывало.

Выражение собственных мыслей, поддержание беседы, составление простейшего письма требовали усилий. Да что там говорить, порой, идя в туалет, я забывала, куда шла, стояла и вспоминала. Или, работая за компьютером, вдруг ловила себя на мысли, что сижу и смотрю в одну точку. Очнувшись, понимала, что пробыла в таком состоянии не 10 секунд, а 15 минут и больше. Не отпускала мысль, что это навсегда, ясность ума не вернётся и я просто не смогу работать по профессии.

На восстановление понадобилось около двух месяцев, постепенно мозговая деятельность вернулась на прежний уровень. Сейчас с содроганием вспоминаю то своё состояние. И надеюсь, что больше такого не испытаю».

Алеся, 34 года

«Я не могу однозначно сказать, что мои сложности со здоровьем связаны именно с перенесённым коронавирусом. Но факт в том, что через какое-то время после выздоровления я стала не очень хорошо слышать, переспрашивать. Сначала я не придала этому значения. Мою особенность заметила медсестра, когда я пришла на приём к своему врачу в поликлинику по другому вопросу. Медсестра сказала: «Что-то ты часто переспрашиваешь. А я же довольно громкая. Ты что, плохо слышишь?». Она посоветовала сходить к лор-врачу.

Я надеялась, что это просто пробки, но уши были чистыми. Меня направили в Боровляны. После консультации с минскими специалистами мне поставили диагноз «тугоухость». Сказали, что слух уже не вернётся, можно его только поддерживать лекарствами и поставить слуховые аппараты.

Позже знакомая рассказала, что её маме после «короны» поставили такой же диагноз».

Марина, 45 лет

«После перенесённого «ковида» у меня сильно ухудшилась память. Забываю простые вещи: иду из комнаты на кухню, а когда прихожу, не могу вспомнить, зачем пришла. Или набираю номер телефона, а когда мне отвечают, я забываю, что хотела спросить. Пока только посмеиваюсь над этим и, если упрекают в забывчивости, отвечаю: «Что поделаешь — «ковид». Очень сильно надеюсь, что как-то всё восстановится».

Андрей, 67 лет

«Как и сегодня помню, в середине мая прошлого года заболела супруга. Температура держалась долго, и это привело к тому, что компьютерная томография зафиксировала у неё огромный процент поражения лёгких от «ковида». Дальше была больница, сложное лечение. Я сам стал контактом первого уровня, тест оказался положительным. Наблюдал поначалу только вечерние колебания температуры, других симптомов не замечал, думал, что обошёлся «лёгкой формой».

18 мая, проходя у куста цветущей сирени, заметил, что она перестала пахнуть… Начал промывать нос солёной водой, «пробивать дыхалку» вьетнамской «звёздочкой» и другими резкими запахами — никакого эффекта. Моя лёгкая форма болезни с небольшими колебаниями температуры и, как позже заметил, скачками давления растянулась почти на месяц. Только ни через месяц, ни сегодня (прошло почти 1,5 года) бензин и воду по запаху различить не могу.

Пытался как-то узнавать, как и чем можно лечиться, но дельных подсказок не получил (чаще слышал, что «никто ничего не знает»). Уже, признаюсь, как-то смирился с этим. На чудо, что снова смогу оценивать запах различных сортов кофе, рассчитывать, пожалуй, уже не приходится. Остаётся только всё это оценивать по вкусу. Он, слава Богу, остался».

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